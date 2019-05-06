Санчо из дортмундской «Боруссии» возглавил рейтинг самых дорогостоящих футболистов не старше 20 лет

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Сегодня – чехи, а дальше – чемпионат мира. Страшно? Нам – да! Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии.

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Четыре чемпиона за четыре года. РПЛ даст фору любому европейскому чемпионату ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» по очереди сменяют друг друга на троне, делая чемпионат России одним из самых интересных в Европе.

А «Арсенал» в Лиге чемпионов не хотите? Колонка Юрия Цыбанева Как так получилось, что нынешней весной Тула на голову сильнее ЦСКА и «Краснодара»

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?