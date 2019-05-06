Санчо из дортмундской «Боруссии» возглавил рейтинг самых дорогостоящих футболистов не старше 20 лет

Британский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо стал самым дорогостоящим футболистом по версии исследовательского центра. 19-летний футболист оценен в 150,3 млн евро.
Второе место занял француз из «Арсенала» Маттео Гендузи – 70,1 млн евро. Тройку самых дорогостоящих замкнул итальянец из «Ромы» Николо Дзаньоло – 67,4 млн евро.
Рейтинг самых дорогостоящих футболистов не старше 20 лет:
1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 150,3 млн евро
2. Маттео Гендузи («Арсенал») — 70,1
3. Николо Дзаньоло («Рома») — 67,4
4. Кай Хаверц («Байер») — 64,3
5. Деклан Райс («Вест Хэм») — 64,2
6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — 59,4
7. Винисиус Жуниор («Реал») — 55
8. Джастин Клюйверт («Рома») — 44,3
9. Обит Эван Н’Дика («Айнтрахт») — 44,1
10. Райан Сессеньон («Фулхэм») — 43,5
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