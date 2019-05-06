Санчо из дортмундской «Боруссии» возглавил рейтинг самых дорогостоящих футболистов не старше 20 лет - Советский спорт
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06 мая 2019 14:56ФутболСметанникова Дарья

Санчо из дортмундской «Боруссии» возглавил рейтинг самых дорогостоящих футболистов не старше 20 лет

CIES Football Observatory составил рейтинг наиболее дорогостоящих футболистов не старше 20 лет

Британский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо стал самым дорогостоящим футболистом по версии исследовательского центра. 19-летний футболист оценен в 150,3 млн евро.

Второе место занял француз из «Арсенала» Маттео Гендузи – 70,1 млн евро. Тройку самых дорогостоящих замкнул итальянец из «Ромы» Николо Дзаньоло – 67,4 млн евро.

Рейтинг самых дорогостоящих футболистов не старше 20 лет:

1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 150,3 млн евро
2. Маттео Гендузи («Арсенал») — 70,1
3. Николо Дзаньоло («Рома») — 67,4
4. Кай Хаверц («Байер») — 64,3
5. Деклан Райс («Вест Хэм») — 64,2
6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — 59,4
7. Винисиус Жуниор («Реал») — 55
8. Джастин Клюйверт («Рома») — 44,3
9. Обит Эван Н’Дика («Айнтрахт») — 44,1
10. Райан Сессеньон («Фулхэм») — 43,5

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