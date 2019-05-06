«Барселона» отреагировала на пропуск Салахом ответного матча

«Барселона» пожелала нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаха скорейшего выздоровления. Из-за травмы египтянин не примет участия в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
«Подобные матчи предназначены для игроков мирового уровня. Скорейшего выздоровления», – говорится в официальном твиттере каталонской команды.
Напомним, Салах получил травму после столкновения с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой в матче 37-го тура ПАЛ.
Матч «Ливерпуль» - «Барселона» состоится 7 мая в Англии. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Первый матч закончился победой «Барселоны» со счетом 3:0.
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