«Барселона» отреагировала на пропуск Салахом ответного матча - Советский спорт
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06 мая 2019 15:41ФутболСметанникова Дарья

«Барселона» отреагировала на пропуск Салахом ответного матча

«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов завтра, 7 мая.

«Барселона» пожелала нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаха скорейшего выздоровления. Из-за травмы египтянин не примет участия в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Подобные матчи предназначены для игроков мирового уровня. Скорейшего выздоровления», – говорится в официальном твиттере каталонской команды.

Напомним, Салах получил травму после столкновения с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой в матче 37-го тура ПАЛ.

Матч «Ливерпуль» - «Барселона» состоится 7 мая в Англии. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Первый матч закончился победой «Барселоны» со счетом 3:0.

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