Касильяс выписан из больницы. Ранее он перенес операцию на сердце

Сегодня, 6 мая, голкипер «Порту» Икер Касильяс был выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа.
«Что касается моих планов на будущее, то я пока ничего не решил. Нужно оценить мое состояние и только потом делать выводы.
Неважно, сколько пройдет времени, главное, что я снова здесь», – приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.
37-летний испанец перебрался в «Порту» летом 2015 года. Ранее он выступал в составе мадридского «Реала».
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