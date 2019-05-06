СМИ: «МЮ» и «Бавария» ведут борьбу за Дибалу Об этом сообщает Calciomercato.

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть туринский клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, чемпион Италии получил предложения о продаже игрока от «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». Отмечается, что сумма сделки может составить 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что у аргентинца испортились отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, из-за чего он задумался об уходе в другой клуб.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел во всех турнирах 39 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.