СМИ: «МЮ» и «Бавария» ведут борьбу за Дибалу

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть туринский клуб в летнее межсезонье.
Согласно источнику, чемпион Италии получил предложения о продаже игрока от «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». Отмечается, что сумма сделки может составить 100 млн евро.
Ранее сообщалось, что у аргентинца испортились отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, из-за чего он задумался об уходе в другой клуб.
В текущем сезоне 25-летний нападающий провел во всех турнирах 39 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.
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