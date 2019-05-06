Азмун обратился к Кокорину после победы «Зенита» в РПЛ

Форвард «Зенита» Сердар Азмун оставил запись в социальной сети, посвященную нападающему Александру Кокорину.
Напомним, игрок сине-бело-голубых находится в СИЗО за участие в избиении трех человек
«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время», – написал иранец в своем Instagram.
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