Луис Суарес: Не буду праздновать гол, если забью его на «Энфилде»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от матча на «Энфилде».
«Понимающие в футболе, те, кто любит спорт, понимают значимость полуфинала Лиги чемпионов. Я с большим уважением отношусь к болельщикам «Ливерпуля». Благодарен им и не буду праздновать гол так же, как не праздновал, когда забил «Гронингену» в составе «Аякса». Это особая игра после многих лет наслаждения там. Я благодарен «Ливерпулю» за всё, что они дали мне как игроку. Я попал в футбольную элиту и в «Барселону» благодаря «Ливерпулю». У меня всегда будут хорошие воспоминания», - цитирует Суареса Sport.es.
Напомним, что Суарес выступал в «Ливерпуле» с 2011 по 2014 год.
Матч «Ливерпуль» - «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Первая игра в Барселоне завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:0.
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