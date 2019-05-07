Раванелли не поможет «Ахмату» порядка шести месяцев из-за разрыва «крестов» В 27-м туре российской премьер-лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» - 1:1.

Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил полный поперечный разрыв передней крестообразной связки в матче с «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба 21-летний бразилец из-за травмы пропустит порядка шести месяцев. Раванелли будет прооперирован и пропустит не только оставшиеся три матча премьер-лиги, но и летние сборы.

В нынешнем сезоне РПЛ Раванелли провел за «Ахмат» 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.