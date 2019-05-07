Раванелли не поможет «Ахмату» порядка шести месяцев из-за разрыва «крестов» - Советский спорт
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07 мая 2019 11:37ФутболСметанникова Дарья

Раванелли не поможет «Ахмату» порядка шести месяцев из-за разрыва «крестов»

В 27-м туре российской премьер-лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» - 1:1.

Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил полный поперечный разрыв передней крестообразной связки в матче с «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба 21-летний бразилец из-за травмы пропустит порядка шести месяцев. Раванелли будет прооперирован и пропустит не только оставшиеся три матча премьер-лиги, но и летние сборы.

В нынешнем сезоне РПЛ Раванелли провел за «Ахмат» 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.

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