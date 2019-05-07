Самедов и Корниленко не помогут «Крыльям Советов» в матче с «Ахматом»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что Александр Самедов и Сергей Корниленко, скорее всего, пропустят матч 28-го тура РПЛ с «Ахматом».
«Самедов и Корниленко, скорее всего, пропустят следующий матч чемпионата с «Ахматом». А дальше будем следить за ними, отталкиваться от их текущего состояния», - цитирует Шашкова Sport24.ru.
«Крылья Советов» идут на 13-м месте в турнирной таблице (28 очков). Матч «Ахмат» - «Крылья Советов» состоится 11 мая в Грозном.
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