Самедов и Корниленко не помогут «Крыльям Советов» в матче с «Ахматом» - Советский спорт
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07 мая 2019 12:10ФутболСметанникова Дарья

Самедов и Корниленко не помогут «Крыльям Советов» в матче с «Ахматом»

Футболисты получили травмы в матче 27-го тура российской премьер-лиги с «Уфой» (1:1).

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что Александр Самедов и Сергей Корниленко, скорее всего, пропустят матч 28-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Самедов и Корниленко, скорее всего, пропустят следующий матч чемпионата с «Ахматом». А дальше будем следить за ними, отталкиваться от их текущего состояния», - цитирует Шашкова Sport24.ru.

«Крылья Советов» идут на 13-м месте в турнирной таблице (28 очков). Матч «Ахмат» - «Крылья Советов» состоится 11 мая в Грозном.

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