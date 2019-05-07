СМИ: Защитник «Уфы» Круговой может вернуться в «Зенит» - Советский спорт
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07 мая 2019 13:30ФутболГичунцев Артур

СМИ: Защитник «Уфы» Круговой может вернуться в «Зенит»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Защитник «Уфы» Данила Круговой, покинувший «Зенит» летом 2018 года, может вернуться в питерский клуб по окончании сезона.

На данный момент 20-летний воспитанник сине-бело-голубых провел 7 матчей в РПЛ и забил один гол.

Добавим, что он пополнил ряды «Уфы» на правах свободного агента.

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