СМИ: Защитник «Уфы» Круговой может вернуться в «Зенит»

Защитник «Уфы» Данила Круговой, покинувший «Зенит» летом 2018 года, может вернуться в питерский клуб по окончании сезона.
На данный момент 20-летний воспитанник сине-бело-голубых провел 7 матчей в РПЛ и забил один гол.
Добавим, что он пополнил ряды «Уфы» на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что чемпион России проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА Марио Фернандесу.
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