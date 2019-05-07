Источник: Шатов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Краснодар» Об этом сообщает Sport24.ru.

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может покинуть питерский клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, хавбек недоволен количеством игровой практики и рассматривает вариант с возвращением в «Краснодар». Напомним, футболист выступал в составе «быков» в 2018 году на правах аренды.

Отмечается, что ради этого трансфера Шатов готов пойти на понижение зарплаты.

В текущем сезоне он провел за «Зенит» 26 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас. Его контракт в силе до 2020 года.