Источник: Шатов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может покинуть питерский клуб в летнее межсезонье.
Согласно источнику, хавбек недоволен количеством игровой практики и рассматривает вариант с возвращением в «Краснодар». Напомним, футболист выступал в составе «быков» в 2018 году на правах аренды.
Отмечается, что ради этого трансфера Шатов готов пойти на понижение зарплаты.
В текущем сезоне он провел за «Зенит» 26 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас. Его контракт в силе до 2020 года.
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