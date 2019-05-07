Самедов выбыл до конца сезона

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о состоянии травмированных игроков самарского клуба.
«Самедов сегодня прошел МРТ, и у него будет пауза 20 дней. Можно сказать, что он практически до конца сезона выбыл. Он мне сегодня звонил из Москвы, был расстроен, что пропустит матчи. Для нас это большая потеря, врачи ему должны определить перечень лечения для восстановления. Его в любом случае 20 дней не будет в основной группе.
Ананидзе лечится, у него особо проблем нет. Он может вернуться в любой момент. Он два раза выпадал и два раза возвращался, у него незначительные проблемы. Могу сказать, что Тимофеев и Ананидзе не имеют права по контракту играть со «Спартаком».
У Корниленко тоже травма, но пока неизвестно, насколько он выбыл. Врачи занимаются с ним. Скоро будут известны конкретные сроки восстановления», – цитирует Шикунова Sport24.ru.
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