Сергей Силкин: У «Ливерпуля» шансов мало, потому что нет таких звезд, как Месси Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

- Если «Ливерпуль» забьет быстрый мяч или два – может что-то и получится. Но, думаю, что шансов мало, потому что у испанцев есть Месси и Суарес.

- В прошлом году в схожей ситуации «Рома» выбила «Барселону», выиграв дома 3:0 после гостевого поражения. Повторение такого сценария возможно?

- Трудно сказать, мне кажется, вряд ли. Я сам болею за «Ливерпуль», и мне бы этого очень хотелось. У англичан очень хорошая команда, но там нет таких звезд, как Месси и Суарес. Даже статистика первого матча показала, что «Ливерпуль» ничем не уступал «Барселоне» во владении мячом, а этого никому никогда не удавалось. Тем не менее, моменты, которые он создал - не реализовались, а хозяева смогли использовать свои. Отсюда и результат, - передает слова Силкина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча состоится сегодня в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.