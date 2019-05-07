Сергей Силкин: У «Ливерпуля» шансов мало, потому что нет таких звезд, как Месси

- Если «Ливерпуль» забьет быстрый мяч или два – может что-то и получится. Но, думаю, что шансов мало, потому что у испанцев есть Месси и Суарес.
- В прошлом году в схожей ситуации «Рома» выбила «Барселону», выиграв дома 3:0 после гостевого поражения. Повторение такого сценария возможно?
- Трудно сказать, мне кажется, вряд ли. Я сам болею за «Ливерпуль», и мне бы этого очень хотелось. У англичан очень хорошая команда, но там нет таких звезд, как Месси и Суарес. Даже статистика первого матча показала, что «Ливерпуль» ничем не уступал «Барселоне» во владении мячом, а этого никому никогда не удавалось. Тем не менее, моменты, которые он создал - не реализовались, а хозяева смогли использовать свои. Отсюда и результат, - передает слова Силкина «Евро-футбол.ру».
Напомним, что встреча состоится сегодня в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.
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