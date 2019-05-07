Юношеская сборная России проиграла Португалии на Евро-2019, не сумев выйти в 1/4 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 18:55Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии на Евро-2019, не сумев выйти в 1/4

Футболисты юношеской сборной России проиграли Португалии во втором матче группового этапа чемпионате Европы-2019 среди футболистов до 17 лет.

Встреча прошла на стадионе «УКД Боул» в Дублине и завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. В составе Португалии голами отметились Гонсалу Баталья (16-я минута) и Жерсон Соуза (50). У российской команды точным ударом с 11-метровой отметки отличился Кирилл Щетинин (68-я минута).

Сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы и потеряла шансы на выход в четвертьфинал турнира. Португалия, набрав три очка, занимает третье место в группе С.

В заключительном матче на групповом этапе российская сборная 10 мая сыграет против Венгрии, а португальцы в тот же день встретятся с командой Исландии.

Чемпионат Европы (U-17)
Группа С
2-й тур

Португалия – Россия – 2:1 (1:0)

Голы: Баталья, 16; Соуза, 50 – Щетинин, 68 (пен.)

Португалия: Соареш, Куарежма (к), Араужу, Бриту, Даниэл, Соуза (Бразау, 76), Рибейру (Бернанду, 76), Круж, Тавареш (Перейра, 81), Томаш (Силва, 63), Баталья (Родригеш, 63)

Россия: Алексеев (к), Денисов (Аванесян, 63), Котин, Ушакин, Воробьев, Конюхов, Щетинин, Мельников (Губжоков, 33), Голятов (Шаповалов, 53), Мухин (Савинов, 46), Шмаков (Шамкин, 46)

Предупреждение: Даниэл, 89

Судьи: Якубик (Польша), Татрикс (Латвия), Да Силва (Люксембург)

06/05 23:18Футбол
«Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил». Кокорин троллит судью перед приговором?В понедельник прокурор запросила для новоиспеченного чемпиона России Александра Кокорина и бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по полтора года колонии общего режима. 8 мая станет известная дальнейшая судьба футболистов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
06/05 18:39Хоккей
Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
06/05 15:27Футбол
Боярский был прав: «Зенит» укажет место «Спартаку». Расклад на заключительные туры РПЛХотя чемпион России-2018/19 уже известен, премьер-лига по-прежнему таит в себе немало интриг. Предлагаем расклад на три заключительных тура.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
06/05 14:18Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым - онлайн! Прокурор требует тюремного заключения на... полтора годаПресненский суд Москвы проводит прения сторон по уголовному делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
07/05 12:30Футбол
«Как-то не видно страданий, муж в неволе все-таки». Радостное фото жены Мамаева возмутило интернетАлана Мамаева за день до вынесения приговора ее мужу, экс-полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, выложила в инстаграме фото из Пресненского суда, на котором она улыбается. Это вызвало неоднозначную реакцию.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
07/05 19:15Футбол
Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 летЮношеская сборная России до 17 лет под руководством Дмитрия Хомухи проиграла второй матч группового этапа Евро-2019 и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
05/05 21:45Хоккей
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
07/05 17:00Футбол
Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар ФернандоГлава судейства и инспектирования РФС разобрал спорные эпизоды в матчах 27-го тура РПЛ, а также рассказал о том, как арбитры восстанавливаются после игр.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
Новости
19:42 ММА UFС ищет соперника для Тайсумова
19:28 Футбол Маурисио Почеттино: Знаем, что должны выигрывать завтра у «Аякса»
19:27 Футбол Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает
19:24 Футбол Василий Кикнадзе: У Денисова была ангина, мне больше нечего добавить
19:20 Футбол Уго Льорис: Единственный вариант для «Тоттенхэма» пройти дальше - это выиграть завтра
18:55 Футбол Юношеская сборная России проиграла Португалии на Евро-2019, не сумев выйти в 1/4
18:50 Футбол Ребров вернулся в общую группу «Спартака» (фото)
18:39 Волейбол Наставник «Кузбасса»: «Зенит» приехал на игру совершенно другой командой
18:37 Футбол Джордан Хендерсон: Сегодня мы можем изменить ход противостояния с «Барселоной»
18:30 Футбол Эрик тен Хаг – о матче с «Тоттенхэмом»: «Аякс» будет играть только на победу
18:27 Баскетбол Серхио Родригес: В этом сезоне мы выглядим лучше «Реала»
18:17 Футбол Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в апреле
18:15 Футбол Сергей Силкин: У «Ливерпуля» шансов мало, потому что нет таких звезд, как Месси
18:09 Футбол Самедов выбыл до конца сезона
18:09 Футбол Ракицкий не получил вызов в сборную Украины на матчи против Сербии и Люксембурга
17:56 Футбол СМИ: Жирков готов рассмотреть предложение «Тамбова»
17:39 Хоккей На 42-м году жизни скончался бывший голкипер «Авангарда» Адам Свобода
17:38 Футбол Сергей Семак: Результат в оставшихся играх не столь важен, но желание победить у нас
17:22 Футбол Источник: Шатов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Краснодар»
17:04 Волейбол «Зенит» обыграл «Кузбасс» и сократил отставание в серии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика