Юношеская сборная России проиграла Португалии на Евро-2019, не сумев выйти в 1/4

Встреча прошла на стадионе «УКД Боул» в Дублине и завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. В составе Португалии голами отметились Гонсалу Баталья (16-я минута) и Жерсон Соуза (50). У российской команды точным ударом с 11-метровой отметки отличился Кирилл Щетинин (68-я минута).

Сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы и потеряла шансы на выход в четвертьфинал турнира. Португалия, набрав три очка, занимает третье место в группе С.

В заключительном матче на групповом этапе российская сборная 10 мая сыграет против Венгрии, а португальцы в тот же день встретятся с командой Исландии.

Чемпионат Европы (U-17)

Группа С

2-й тур

Португалия – Россия – 2:1 (1:0)

Голы: Баталья, 16; Соуза, 50 – Щетинин, 68 (пен.)

Португалия: Соареш, Куарежма (к), Араужу, Бриту, Даниэл, Соуза (Бразау, 76), Рибейру (Бернанду, 76), Круж, Тавареш (Перейра, 81), Томаш (Силва, 63), Баталья (Родригеш, 63)

Россия: Алексеев (к), Денисов (Аванесян, 63), Котин, Ушакин, Воробьев, Конюхов, Щетинин, Мельников (Губжоков, 33), Голятов (Шаповалов, 53), Мухин (Савинов, 46), Шмаков (Шамкин, 46)

Предупреждение: Даниэл, 89

Судьи: Якубик (Польша), Татрикс (Латвия), Да Силва (Люксембург)