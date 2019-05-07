Пакета дисквалифицирован на три матча чемпионата Италии - Советский спорт
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07 мая 2019 19:45Футбол

Пакета дисквалифицирован на три матча чемпионата Италии

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета дисквалифицирован на три матча чемпионата Италии за удар арбитра.

Как сообщает официальный сайт серии А, матч против «Болоньи» (2:1) стал для полузащитника «Милана» последним в текущем сезоне чемпионата Италии. Бразилец был дисквалифицирован на три матча итальянской серии А за удар арбитра на 75-й минуте встречи.

Напомним, что в текущем сезоне Пакета провел 13 матчей за «Милан» в чемпионате Италии, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

Добавим, что в оставшихся трех турах серии А «Милан» сыграет против «Фиорентины», «Фрозиноне» и СПАЛа.

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