Пакета дисквалифицирован на три матча чемпионата Италии

Как сообщает официальный сайт серии А, матч против «Болоньи» (2:1) стал для полузащитника «Милана» последним в текущем сезоне чемпионата Италии. Бразилец был дисквалифицирован на три матча итальянской серии А за удар арбитра на 75-й минуте встречи.
Напомним, что в текущем сезоне Пакета провел 13 матчей за «Милан» в чемпионате Италии, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.
Добавим, что в оставшихся трех турах серии А «Милан» сыграет против «Фиорентины», «Фрозиноне» и СПАЛа.
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