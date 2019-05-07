Пакета дисквалифицирован на три матча чемпионата Италии Полузащитник «Милана» Лукас Пакета дисквалифицирован на три матча чемпионата Италии за удар арбитра.

Как сообщает официальный сайт серии А, матч против «Болоньи» (2:1) стал для полузащитника «Милана» последним в текущем сезоне чемпионата Италии. Бразилец был дисквалифицирован на три матча итальянской серии А за удар арбитра на 75-й минуте встречи.

Напомним, что в текущем сезоне Пакета провел 13 матчей за «Милан» в чемпионате Италии, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

Добавим, что в оставшихся трех турах серии А «Милан» сыграет против «Фиорентины», «Фрозиноне» и СПАЛа.