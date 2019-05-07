Гвардиола, Клопп и Почеттино номинированы на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

В число номинантов на награду вошли: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
Добавим, что имя победителя станет известно 14 мая.
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