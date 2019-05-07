Гвардиола, Клопп и Почеттино номинированы на звание лучшего тренера сезона в АПЛ - Советский спорт
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07 мая 2019 20:37Футбол

Гвардиола, Клопп и Почеттино номинированы на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Английская премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего тренера текущего сезона.

В число номинантов на награду вошли: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

Добавим, что имя победителя станет известно 14 мая.

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