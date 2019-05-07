Дмитрий Радченко: Если «Ливерпуль» забьет быстрый гол, все возможно Бывший форвард сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» примет «Барселону».

— Я думаю, ничего еще не решено. В матчах больших команд возможно все. «Ливерпуль» играет в атакующий футбол, хорошо комбинирует. Если еще забьет быстрый гол, все возможно.

— «Ливерпуль» отыграл три мяча по ходу финала Лиги чемпионов, когда встречался с «Миланом» в 2005 году.

— Да, можно вспомнить много матчей. А «Рома» как ответила «Барселоне» совсем недавно в Лиге чемпионов. «Барселона» иногда проигрывает такие матчи, в которых на карту поставлено многое, — передает слова Радченко «Спорт день за днем».

Напомним, что в первом матче «Барселона» на своем поле разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.