Дзагоев попал в символическую сборную из игроков с истекающими контрактами - Советский спорт
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07 мая 2019 21:13Футбол

Дзагоев попал в символическую сборную из игроков с истекающими контрактами

Британское издание The Sun составило символическую сборную из футболистов, срок действия контрактов которых истекает по окончании текущего сезона.

В стартовый состав вошли: Джанлуиджи Буффон («ПСЖ»), Филипе Луис («Атлетико»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Давид Луис («Челси»), Дани Алвес («ПСЖ»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Марио Балотелли («Марсель»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Ясин Браими («Порту»).

Запасные: Вилли Кабальеро («Челси»), Гари Кэхилл («Челси»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Эктор Эррера («Порту»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Арьен Роббен («Бавария»), Дэниэл Старридж («Ливерпуль»).

Напомним, что 28-летний полузащитник выступает за ЦСКА с 2008 года. Действующий контракт Дзагоева с армейским клубом истекает летом 2019 года. В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА, сделав одну голевую передачу.

Ранее стало известно, что ЦСКА предложил Дзагоеву контракт на два года с заработной платой около 700-800 тысяч евро.

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