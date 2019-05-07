«Анжи» подал заявку на получение лицензии РФС

- Заявки на лицензию УЕФА подали 12 клубов премьер-лиги. «Анжи», «Енисей», «Уфа» и «Крылья Советов» заявку не подавали. Всего заявку на получение лицензии РФС подали 36 клубов, в том числе «Анжи». Заседание комиссии состоится 14 и 15 мая, 17 мая - резервный день, - цитирует начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина «РИА Новости».
Напомним, что после 27-туров чемпионата России «Анжи» набрал 20 очков и занимает 15-е, предпоследнее, место в турнирной таблице АПЛ.
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