«Анжи» подал заявку на получение лицензии РФС

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

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