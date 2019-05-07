Дмитрий Хомуха – о поражении Португалии: Ребятам просто не хватило опыта

- В обоих матчах у нас играли дебютанты столь представительного форума, ребятам просто не хватило опыта. Отсюда и игровые ошибки, и ошибки при стандартных положениях, вследствие чего нам не удавалось сравнять счет ни в первом, ни во втором матчах. Возможно, была проблема и в физике: ребята не были способны играть с той интенсивностью, которая есть в европейском юношеском футболе.
Нашей команде удавалось по ходу матча навязывать игру сопернику и доминировать по ходу вторых таймов, проявляя характер - это положительный фактор, который нам несомненно помог. Ребята на этом турнире получили неоценимый опыт самого высокого уровня по юношескому футболу. При правильном анализе того, что произошло, это поможет им двигаться дальше, - , - приводит слова Хомухи ТАСС.
Напомним, что сборная России уступила в двух матчах группового этапа Евро-2019 и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
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