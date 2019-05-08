Алан Ширер – о победе «Ливерпуля»: Я раньше никогда не видел ничего подобного - Советский спорт
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08 мая 2019 00:22Футбол

Алан Ширер – о победе «Ливерпуля»: Я раньше никогда не видел ничего подобного

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер прокомментировал результат ответного матча ½ финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной» (4:0).

- Я никогда не видел раньше ничего подобного. Я играл на «Энфилде», когда там царит отличная атмосфера, но это нечто особенно. Я никогда не видел, чтобы фанаты на «Энфилде» гоняли своих игроков от начала до конца. Эта поддержка продолжалась бесконечно, просто невероятно.

Это было невероятно со стороны всех футболистов «Ливерпуля», решений, которые они принимали, игроков, без которых им пришлось играть.

«Ливерпуль» показал свои намерения с самого начала матча. Мы говорим о Бускетсе, Суаресе, Пике и лучшем игроке, которого я когда-либо видел, Месси, и они не могли справиться с этим, они не могли справиться с давлением, - приводит слова Ширера BBC.

Напомним, что первый матч ½ финала, который прошел в Барселоне, завершился крупной победой испанской команды – 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль».

Второй финалист определиться завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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