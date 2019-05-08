Трент Александер-Арнолд: Угловой был спонтанным, тот момент, когда ты замечаешь шанс

- Этот угловой был спонтанным. Тот момент, когда ты замечаешь шанс. Ориги - топ-игрок, а такие моменты запоминаются надолго, - приводит слова Александера-Арнолда официальный сайт УЕФА.
Напомним, что по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль». Соперник английского клуба определиться завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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