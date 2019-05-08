Трент Александер-Арнолд: Угловой был спонтанным, тот момент, когда ты замечаешь шанс - Советский спорт
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08 мая 2019 00:27Футбол

Трент Александер-Арнолд: Угловой был спонтанным, тот момент, когда ты замечаешь шанс

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд рассказал, как принял решение подать угловой в конце матча с «Барселоной» (4:0).

- Этот угловой был спонтанным. Тот момент, когда ты замечаешь шанс. Ориги - топ-игрок, а такие моменты запоминаются надолго, - приводит слова Александера-Арнолда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль». Соперник английского клуба определиться завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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