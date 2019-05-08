Дмитрий Хомуха: Игрокам нужно было почувствовать, что такое чемпионат Европы - Советский спорт
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08 мая 2019 10:22ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Хомуха: Игрокам нужно было почувствовать, что такое чемпионат Европы

Юношеская сборная Росси не смогла выйти из группы на Евро-2019.

Главный тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха высказался о том, что команда потеряла шансы на выход из группы Евро-2019.

– Игрокам нужно было на себе прочувствовать, что такое чемпионат Европы, – приводит слова Хомухи официальный сайт РФС. – Возможно, кому-то могло показаться, что, если мы успешно прошли два раунда отбора, то и дальше все будет складываться в том же духе. А на чемпионате Европы уровень соперников, конечно, выше, чем в квалификации. К сожалению, нам не удалось выполнить ту задачу, которую мы перед собой ставили.

– В заключительной встрече на чемпионате Европы-2019 U-17 наша команда сыграет с лидером группы С Венгрией. Несмотря ни на что, хочется завершить турнир на мажорной ноте?
– Никому не хочется проигрывать все три матча в группе. В игре с Венгрией постараемся продемонстрировать тот футбол, который мог позволить нам решать высокие задачи.

Напомним, накануне сборная России проиграла Португалии (1:2), а перед этим потерпела поражение от Исландии (2:3). В своем заключительном матче на турнире российская команда сыграет 10 мая с Венгрией.

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