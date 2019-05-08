«Сочи» может подписать российского защитника «Баника» - Советский спорт
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08 мая 2019 13:29ФутболЛипкин Антон

«Сочи» может подписать российского защитника «Баника»

Артем Мещанинов выступает за «Баник» с 2015 года.

Защитник чешского «Баника» Артем Мещанинов может продолжить карьеру в «Сочи», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

23-летний воспитанник «Зенита» выступал за молодежную команду «Тосно», а игроком «Баника» стал в 2015 году. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей в чемпионате и Кубке Чехии.

Всего он сыграл за «Баник» в 44 матчах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Кроме того, первую часть сезона-2017/2018 он провел в аренде в «Зноймо» и сделал одну результативную передачу в девяти играх.

Отметим, что «Сочи» лидирует в ФНЛ и в субботу может оформить выход в премьер-лигу.

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