«Спартак» оштрафован на 110 тысяч по итогам матча с «Уралом» Красно-белые наказаны за поведение болельщиков.

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Спартак» на 110 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0) на «Екатерибург Арене».

«Болельщики «Спартака» жгли пиротехнику, за что клуб получает штраф в размере десяти тысяч рублей, – приводит «Р-Спорт» слова главы КДК Артура Григорьянца. – За нецензурные скандирования «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей».

Напомним, 4 мая «Спартак» победил в гостях «Урал». Единственный гол на 82-й минуте забил полузащитник Фернандо.

За три тура до окончания чемпионата «Спартак» занимает пятое место, опережая на одно очко «Арсенал» и отставая на два – от ЦСКА.