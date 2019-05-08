«Бавария» может купить Ребича вместо Пепе

По информации Sport Bild, в услугах 25-летнего игрока заинтересован главный тренер мюнхенцев Нико Ковач, который ранее работал с Ребичем во Франкфурте.
Ранее сообщалось, что к переходу в «Баварию» близок ивуарийский вингер «Лилля» Николя Пепе. Но эта сделка, по всей видимости, не состоится. Французский клуб рассчитывает получить за своего лидера будущим летом 80 миллионов евро.
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