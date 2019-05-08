Шакира написала трогательное письмо футболистам «Барселоны» - Советский спорт
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08 мая 2019 18:15ФутболСметанникова Дарья

Шакира написала трогательное письмо футболистам «Барселоны»

«Барселона» проиграла «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылетела из розыгрыша турнира.

Колумбийская певица и жена защитника «Барселоны» Жерара Пике Шакира написала трогательное письмо игрокам каталонского клуба после поражения от «Ливерпуля».

«Спасибо, «Барселона». За то, что подарили нам много радости в этом впечатляющем сезоне. За напоминание, что мы растем через поражения и что хорошие моменты не исчезают после неудач. Спасибо, что напомнили нам о том, что все мы люди и должны ценить успех даже после падений.

Спасибо, что сделали нас честными и щедрыми. Спасибо, что выкладывались по максимуму в каждой игре. Спасибо, что позволили помечтать о том, чтобы прикоснуться к небесам и напомнили не забывать твердо стоять на ногах.

Спасибо «Барселоне», ее тренерам и другим работникам за то, что вы больше, чем клуб. Жены и дети игроков, а также другие члены их семей шлют лучи поддержки и пожелания силы. Футболисты должны продолжать идти вперед и ждать возможности реванша, поскольку в спорте для него всегда есть место. Теплые объятия в этом грустный день.

Но в первую очередь — спасибо», - написала Шакира в инстаграме.

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