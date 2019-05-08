Семак – о приговоре Кокорину: Не понимаю, что происходит - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 19:28ФутболСметанникова Дарья

Семак – о приговоре Кокорину: Не понимаю, что происходит

Суд в среду приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение суда по делу футболистов.

«Я все уже сказал. Результат я знаю. Ситуация как была непонятна, так и есть. Есть еще возможность подать апелляцию в вышестоящие инстанции.

Верю ли, что Кокорин начнет сезон в «Зените»? Моя позиция не поменялась. Не понимаю, что происходит. По поводу надежды — да, надеюсь. В нашей стране можно много чего ожидать и не получить. Или не ожидать и получить», - приводит слова Семака Metaratings.ru.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
08/05 10:11Футбол
В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускатьКто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем».
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
08/05 19:52Футбол
«Посылай адвокатов, вали на зону и за «лям» выходи по УДО!» Совет Дацика КокоринуРоссийский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан не лез за словом в карман, комментируя приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву (читать до конца!).
08/05 17:30Футбол
Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале судаГлавный редактор делится своей точкой зрения на приговор суда.
08/05 13:26Хоккей
Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
08/05 18:58Футбол
«Ну а что вы хотели?! У Кокорина всего два адвоката, а у Пака – три!»Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик прокомментировал вердикт по делу его подзащитного, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которым дали реальные сроки.
08/05 17:45Футбол
Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом годуСуд признал форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
08/05 14:26Футбол
Live! Кокорин и Мамаев приговорены к колонии общего режима, у родственников истерикаСегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Советский спорт» следит за происходящим на месте событий.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
08/05 15:40Хоккей
Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/2019.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
08/05 17:02Хоккей
«Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
08/05 14:25Хоккей
У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствоватьКорреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве.
Новости
20:04 Бокс Артур Бетербиев: Мне интересен бой с Ковалевым
20:04 Хоккей Российские хоккеисты прилетели в Братиславу на чемпионат мира
20:00 Футбол Андрей Воронин: В скором времени Кокорин и Мамаев порадуют своей игрой
19:41 ММА Тайсумов – Макгрегору: МакКокаин – ты единственная трусливая крыса
19:37 Хоккей Веренски не поможет сборной США на чемпионате мира
19:28 Футбол Семак – о приговоре Кокорину: Не понимаю, что происходит
19:19 Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде
19:18 Бокс Тищенко рассказал о дате следующего боя
19:10 ММА Дацик – о наказании Кокорина и Мамаева: 15 суток с метлой за глаза бы было
19:00 Футбол Андрей Шевченко: Может быть, однажды придет моя очередь тренировать «Милан»
18:58 Футбол Орлов: «Зенит» всегда будет поддерживать Кокорина
18:44 Хоккей «Трактор» подписал контракт с защитником Сергеевым
18:31 Волейбол Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России
18:24 ММА Александр Шлеменко: Для меня итог суда над Кокориным и Мамаевым предсказуем
18:21 Футбол «Челси» обжалует в CAS запрет на трансферы
18:20 ММА Хандожко узнал соперника в дебютном бою UFC
18:15 Футбол Шакира написала трогательное письмо футболистам «Барселоны»
18:11 Баскетбол «Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции по баскетболу в знак протеста
17:48 Футбол Прокурор: Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением
17:43 Футбол Защита Кокорина намерена обжаловать приговор суда
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика