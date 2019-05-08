Семак – о приговоре Кокорину: Не понимаю, что происходит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение суда по делу футболистов.
«Я все уже сказал. Результат я знаю. Ситуация как была непонятна, так и есть. Есть еще возможность подать апелляцию в вышестоящие инстанции.
Верю ли, что Кокорин начнет сезон в «Зените»? Моя позиция не поменялась. Не понимаю, что происходит. По поводу надежды — да, надеюсь. В нашей стране можно много чего ожидать и не получить. Или не ожидать и получить», - приводит слова Семака Metaratings.ru.
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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