Алана Мамаева – после суда: Это был один из самых сложных дней - Советский спорт
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08 мая 2019 20:26ФутболСметанникова Дарья

Алана Мамаева – после суда: Это был один из самых сложных дней

Суд в среду приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Жена Павла Мамаева Алана Мамаева добавила фотографию в инстаграм после заседания суда.

«Это был один из самых сложных дней», - написала Алана Мамаева.

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Это был один из самых сложных дней .

Публикация от Аlana🏝 (@alana_mamaeva)

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

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