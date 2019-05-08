Алана Мамаева – после суда: Это был один из самых сложных дней

Жена Павла Мамаева Алана Мамаева добавила фотографию в инстаграм после заседания суда.
«Это был один из самых сложных дней», - написала Алана Мамаева.
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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