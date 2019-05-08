Владимир Обедзинский: К Кокорину и Мамаеву относятся как к матерым убийцам

Сегодня Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
– Каждый день многие дерутся еще посильнее, и ничего им за это нет. Откуда все это идет в отношении Кокорина и Мамаева, мы не знаем. Наверняка сейчас пойдут апелляции, но все это вилами по воде писано. Сколько раз их уже возили в суды на несколько часов! К ним такое отношение, как будто они убийцы матерые!
Чтобы вернуться в футбол, Кокорину и Мамаеву надо закачивать мышцы. Думаю, в хороших клубах с современными тренажерами можно набрать форму где-то за три месяца. Наверно, Кокорину вернуться будет легче, нежели Мамаеву, поскольку он моложе. Хотя у Кокорина главное – скорость, а в 29 лет она падать начинает. Но они сами оба срок себе навертели… – приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».
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