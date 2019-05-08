Глава СПЧ – о приговоре Кокорину и Мамаеву: Никаких претензий к суду быть не может Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал решение суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Сегодня Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

– Никаких претензий к суду быть не может. Могу сказать, что, судя по приговору, мера наказания укладывается в среднюю статистику по статье о хулиганстве.

О позднем допуске врачей к нападающему «Зенита»:

– У​головно-исполнительная система руководствуется теми нормативами, которые существуют сегодня. Теми нормативными актами, которые определяют порядок содержания лиц под стражей. И медицинские услуги, которые оказываются врачебным персоналом ФСИН, они тоже определены этими нормативными документами. Я согласен, что эти нормативные документы не совершенны, – приводит слова Федотова сайт телеканала «360°».