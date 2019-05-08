Глава СПЧ – о приговоре Кокорину и Мамаеву: Никаких претензий к суду быть не может - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 21:22ФутболАбушкин Руслан

Глава СПЧ – о приговоре Кокорину и Мамаеву: Никаких претензий к суду быть не может

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал решение суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Сегодня Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

– Никаких претензий к суду быть не может. Могу сказать, что, судя по приговору, мера наказания укладывается в среднюю статистику по статье о хулиганстве.

О позднем допуске врачей к нападающему «Зенита»:

– У​головно-исполнительная система руководствуется теми нормативами, которые существуют сегодня. Теми нормативными актами, которые определяют порядок содержания лиц под стражей. И медицинские услуги, которые оказываются врачебным персоналом ФСИН, они тоже определены этими нормативными документами. Я согласен, что эти нормативные документы не совершенны, – приводит слова Федотова сайт телеканала «360°».

08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
08/05 10:11Футбол
В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускатьКто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем».
08/05 19:52Футбол
«Посылай адвокатов, вали на зону и за «лям» выходи по УДО!» Совет Дацика КокоринуРоссийский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан не лез за словом в карман, комментируя приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву (читать до конца!).
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
08/05 17:45Футбол
Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом годуСуд признал форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
07/05 18:00Хоккей
В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
08/05 18:58Футбол
«Ну а что вы хотели?! У Кокорина всего два адвоката, а у Пака – три!»Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик прокомментировал вердикт по делу его подзащитного, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которым дали реальные сроки.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
08/05 14:26Футбол
Live! Кокорин и Мамаев приговорены к колонии общего режима, у родственников истерикаСегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Советский спорт» следит за происходящим на месте событий.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
08/05 19:59Футбол
Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилосьПосле вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
08/05 17:30Футбол
Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале судаГлавный редактор делится своей точкой зрения на приговор суда.
Новости
21:37 Хоккей Кожевников: Большое количество звезд в составе российской сборной на ЧМ – проблема
21:36 Футбол Адвокат Мамаева: Павел намерен продолжать карьеру, независимо от решения «Краснодара»
21:33 ММА Американская девушка-боец сообщила о готовности побить Нурмагомедова
21:28 Футбол «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»
21:22 Футбол Глава СПЧ – о приговоре Кокорину и Мамаеву: Никаких претензий к суду быть не может
21:13 Футбол Михаил Боярский: Я считаю наказание Кокорина и Мамаева справедливым
21:07 Футбол Федор Щербаченко: Кокорин и Мамаев – козлы отпущения
21:04 Баскетбол УНИКС стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ
21:03 Футбол Владимир Обедзинский: К Кокорину и Мамаеву относятся как к матерым убийцам
20:56 Футбол «Аякс» – «Тоттенхэм». Стартовые составы команд
20:52 Футбол Федор Щербаченко: От «Аякса» и «Тоттенхэма» ожидаю скорее прагматичного футбола
20:50 Футбол Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в апреле
20:48 Хоккей Кирилл Капризов: Нужно быть командой и не смотреть на фамилии
20:38 Футбол Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды после допинг-контроля
20:26 Футбол Алана Мамаева – после суда: Это был один из самых сложных дней
20:23 Футбол Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Рому»
20:14 Футбол Главный тренер «Валенсии»: У нас больше шансов выйти в финал ЛЕ, чем у «Арсенала»
20:04 Бокс Артур Бетербиев: Мне интересен бой с Ковалевым
20:04 Хоккей Российские хоккеисты прилетели в Братиславу на чемпионат мира
20:00 Футбол Андрей Воронин: В скором времени Кокорин и Мамаев порадуют своей игрой
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика