Глава СПЧ – о приговоре Кокорину и Мамаеву: Никаких претензий к суду быть не может

Сегодня Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
– Никаких претензий к суду быть не может. Могу сказать, что, судя по приговору, мера наказания укладывается в среднюю статистику по статье о хулиганстве.
О позднем допуске врачей к нападающему «Зенита»:
– Уголовно-исполнительная система руководствуется теми нормативами, которые существуют сегодня. Теми нормативными актами, которые определяют порядок содержания лиц под стражей. И медицинские услуги, которые оказываются врачебным персоналом ФСИН, они тоже определены этими нормативными документами. Я согласен, что эти нормативные документы не совершенны, – приводит слова Федотова сайт телеканала «360°».
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