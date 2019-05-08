Адвокат Мамаева: Павел намерен продолжать карьеру, независимо от решения «Краснодара» Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил что игрок продолжит карьеру после вынесенного ему сегодня приговора.

«По сути, приговор смягчили, но суд сам определяет вид и меру наказания, поэтому избрал такие сроки.

Мы считаем, что несправедливо было вменять нам 213-ю статью («Хулиганство»). Павел стоически воспринимает все решения суда, 13-го числа мы с ним увидимся и будем решать.

В настоящее время он является игроком «Краснодара». Далее, независимо от решения клуба, он намерен продолжать спортивную карьеру. В СИЗО он поддерживает форму.

Все будет зависеть от решения апелляционной инстанции. Справедливости в этом деле не было», – заявил Бушманов.

Напомним, Мамаев должен выйти на свободу в ноябре. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца 2019 года.