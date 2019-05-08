Адвокат Мамаева: Павел намерен продолжать карьеру, независимо от решения «Краснодара»

«По сути, приговор смягчили, но суд сам определяет вид и меру наказания, поэтому избрал такие сроки.
Мы считаем, что несправедливо было вменять нам 213-ю статью («Хулиганство»). Павел стоически воспринимает все решения суда, 13-го числа мы с ним увидимся и будем решать.
В настоящее время он является игроком «Краснодара». Далее, независимо от решения клуба, он намерен продолжать спортивную карьеру. В СИЗО он поддерживает форму.
Все будет зависеть от решения апелляционной инстанции. Справедливости в этом деле не было», – заявил Бушманов.
Напомним, Мамаев должен выйти на свободу в ноябре. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца 2019 года.
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