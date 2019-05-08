Александр Дюков: Кокорин и Мамаев совершили проступок и должны были понести наказание Суд в среду приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение суда по делу футболистов.

«Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве.

Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту. Надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.