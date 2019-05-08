Манчини поддержал Кокорина после оглашения приговора

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, ныне тренирующий сборную Италии, поддержал Александра Кокорина после оглашения решения суда.
«Будь сильным, Саша. Надеюсь увидеть тебя на поле во время предсезонной подготовки», - цитирует Манчини Sport24.ru.
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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