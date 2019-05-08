Источник: Коутиньо может покинуть «Барселону»

Как сообщает ESPN, Филиппе Коутиньо может быть продан «Барселоной». По информации источника «Коутиньо не будет игроком каталонского клуба, это очевидно».
Руководство «Барселоны» разочаровано выступлением бразильца после его покупки. Клуб попытается продать футболиста подороже, чтобы по максимуму возместить сумму в 160 млн евро, потраченную на него в январе прошлого года.
В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 52 матча, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.
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