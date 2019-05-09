Маурисио Почеттино: Все игроки «Тоттенхэма» - герои, но Моура – супергерой - Советский спорт
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09 мая 2019 00:36ФутболСметанникова Дарья

Маурисио Почеттино: Все игроки «Тоттенхэма» - герои, но Моура – супергерой

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» (3:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал, где сыграет с «Ливерпулем».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итог матча в Голландии. Хет-трик его команде оформил Лукас Моура.

«Эмоции потрясающие, спасибо футболу. Мои игроки-герои - в прошлом году я говорил всем, что эта команда-герои. Второй тайм они провели потрясающе. Спасибо футболу - такие эмоции без футбола невозможны. Спасибо всем, кто верил в нас. Описать это словами сложно.

Перед игрой мы говорили о том, что когда работаешь и чувствуешь любовь-это не стресс, а страсть команды. Мы показали, что любим спорт и футбол. Сегодня был потрясающий день. Было приятно наблюдать за такой игрой.

Сложно конкурировать на таком уровне. Я так благодарен быть тренером. Быть в футболе и жить этим видом футбола.

Они все герои, но был супергероем.

Я хочу помнить свою семью... это удивительно, чтобы вознаградить их. Мы должны быть готовы к следующей игре в воскресенье, а затем подготовиться к финалу», - цитирует Почеттино BBC.

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