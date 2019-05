Почеттино расплакался после победы «Тоттенхэма» над «Аяксом»

В Голландии состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась победой лондонцев со счетом 3:2.

Победный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Этот мяч позволил «Тоттенхэму» по сумме двух матчей выйти в финал Лиги чемпионов.

Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино не смог сдержать слез после финального свистка.

This sport.



Glory, Glory, Tottenham Hotspur.



We can't do this anymore! 😂



There's no words for this.



A night no one will ever forget ❤️ pic.twitter.com/Rt2VYWiEag