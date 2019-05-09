Почеттино расплакался после победы «Тоттенхэма» над «Аяксом» - Советский спорт
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09 мая 2019 00:43ФутболСметанникова Дарья

Почеттино расплакался после победы «Тоттенхэма» над «Аяксом»

«Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

В Голландии состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась победой лондонцев со счетом 3:2.

Победный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Этот мяч позволил «Тоттенхэму» по сумме двух матчей выйти в финал Лиги чемпионов.

Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино не смог сдержать слез после финального свистка.

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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