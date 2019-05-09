Лукас Моура – о победном хет-трике: Лучший момент в моей карьере «Тоттенхэм» обыграл «Аякс» (3:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал, где сыграет с «Ливерпулем».

Нападающий «шпор» Лукас Моура прокомментировал итог матча в Голландии. Форвард стал автором хет-трика в ворота «Аякса».

«Невозможно объяснить, что я чувствую. Я очень счастлив и горжусь своими товарищами по команде. Всегда верьте в момент. Мы отдали все на поле и заслужили эту победу - мы семья. Это большой подарок от Бога, которым я хотел бы поделиться с товарищами по команде, друзьями и семьей.

Речь идет не только обо мне, но и о моих товарищах по команде и командной работе. Все очень много работали. Против «Аякса» играть очень сложно, но я всегда верил в своих товарищей по команде. Даже без ключевых игроков мы действовали очень хорошо. Нам нужно бороться в каждой такой игре.

Футбол потрясающий-он дает нам такие эмоции, которые мы не можем себе представить. Лучший момент в моей жизни-в моей карьере. Мне нужно только сказать спасибо моим товарищам по команде», - цитирует Моуру BBC.