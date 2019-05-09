«Тоттенхэм» седьмой раз в сезоне забил победный гол после 83-й минуты  

В трех матчах из семи лондонцы забивали в добавленное время, при этом гол в ворота «Аякса» стал самым поздним из них. Напомним, что Лукас Моура забил третий мяч в Амстердаме на 96-й минуте.

Первую «позднюю» победу в сезоне «шпоры» одержали 6 ноября 2018 года, тоже в Лиге чемпионов, - над ПСВ. Любопытно, что это был первый успех команды на групповом этапе: до этого они в трех турах набрали всего одно очко и практически потеряли шансы на выход из группы.

Лига чемпионов

½ финала

Ответный матч

«Аякс» (Голландия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 2:3 (2:0)

Голы: Де Лигт, 5; Зиеш, 35 – Лукас Моура, 55, 59, 90+6

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Шене (Велтман, 60), де Йонг, ван де Бек (Магальян, 90), Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67)

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 82), Триппьер (Ламела, 81), Вертонген, Алли, Ваньяма (Льоренте, 46), Лукас Моура, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин

Предупреждения: Дольберг, 50; Зиеш, 77; Онана, 90+5 – Сиссоко, 16; Роуз, 76