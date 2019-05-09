Луи ван Гал: Во втором тайме «Тоттенхэм» больше рисковал

Луи ван Гал прокомментировал итог ответного матча ½ финала Лиги чемпионов «Аякс» - «Тоттенхэм» (2:3).
«Выход Фернандо Льоренте после перерыва имел определяющее значение в этом матче. Де Лигт и Блинд были скованы, находились под давлением «Тоттенхэма». Защита «Аякса» не могла ничего предпринять.
Это поражение было совершенно ненужным. В перерыве, при счете 2:0 никто не ожидал таких резких изменений. Во втором тайме «Тоттенхэм» все больше рисковал, нападающие действовали очень рискованно. «Аякс» допустил несколько ошибок во второй части встречи», - цитирует Луи ван Гала BBC.
В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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