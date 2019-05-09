Тоби Алдервейрелд: «Тоттенхэм» в финале ЛЧ, но некоторые люди по-прежнему недовольны - Советский спорт
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09 мая 2019 01:38ФутболСметанникова Дарья

Тоби Алдервейрелд: «Тоттенхэм» в финале ЛЧ, но некоторые люди по-прежнему недовольны

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» (3:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал, где сыграет с «Ливерпулем».

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд подвел итог матча в Голландии.

«Мы наконец-то заиграли в футбол после второго пропущенного мяча. Льоренте усилил игру, а скорость Лукаса Моуры просто феноменальна.

Надо отдать должное «Аяксу» и его болельщикам. Мне импонирует их философия. Я рад, что мы разделили эту историю с ними. Наши результаты показывают, как прогрессировала команда за последние годы. Мы занимаем четвёртое место в чемпионате и сыграем в финале Лиги чемпионов. При этом некоторые люди по-прежнему высказывают недовольство», — приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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