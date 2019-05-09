Роман Павлюченко: Президента «Тоттенхэма» можно сравнить с Галицким

Роман Павлюченко прокомментировал выход «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов.
«Я безумно рад за свой бывший клуб. «Тоттенхэм» добился своего, это команда, которая заслужила этот финал. Зная людей, который стоят за лондонским клубом, я хочу сказать, что они достойны финала. В них мало верили, когда перед ним встал «Манчестер Сити».
Зная руководство «Тоттенхэма», я видел, как президент клуба Дэниел Леви болеет душой за свою команду и как много он отдает клубу. Его можно сравнить с нашим Сергеем Галицким, он тоже живет футболом. Леви делал все для команды, вкладываясь полностью в клуб. И теперь судьба подарила Леви и «Тоттенхэму» исторический финал», - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
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