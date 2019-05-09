Видео ночи. Рио Фердинанд в телестудии празднует победу «Тоттенхэма»

В этой встрече победный гол был забит на 96-й минуте. Его автором стал Лукас Моура. Он же забил на 55-й и 59-й минутах.
Добавим, что «Тоттенхэм» уступал «Аяксу» по ходу встречи три мяча, но в итоге сумел забить столько же и впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.
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