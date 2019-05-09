Видео ночи. Рио Фердинанд в телестудии празднует победу «Тоттенхэма» - Советский спорт
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09 мая 2019 02:15Футбол

Видео ночи. Рио Фердинанд в телестудии празднует победу «Тоттенхэма»

В твиттере бывшего игрока сборной Англии Рио Фердинанда появилась запись, сделанная во время полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» - «Тоттенхэм».

В этой встрече победный гол был забит на 96-й минуте. Его автором стал Лукас Моура. Он же забил на 55-й и 59-й минутах.

Добавим, что «Тоттенхэм» уступал «Аяксу» по ходу встречи три мяча, но в итоге сумел забить столько же и впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

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