Андрей Аршавин: Голкипер «Аякса» поплатился за свое пренебрежительное отношение 1 июня столичный клуб сыграет в финале против «Ливерпуля».

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Аяксом» в ½ финала Лиги чемпионов (3:2).

«Логического объяснения у меня нет. Не могу сказать, что «Тоттенхэм» в чем-то особо переиграл «Аякс». Сработала замена – Льоренте вместо Ваньямы. И в концовке Онана поплатился за свое затягивание времени и пренебрежительное отношение.

Если говорить в целом, то в этом сезоне в финал Лиги чемпионов вышли те команды, у которых крепче нервы: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

«Тоттенхэм» неожиданно превратил счет из 0:2 в 2:2, а после этого поверил и пошел вперед. Игроки «Аякса», понимая, что каждая ошибка дорогого стоит, стали аккуратничать. А те, кому нечего терять, нашли все.

Что касается гола Моуры, то он там сделал на пятачке около шести касаний. Великолепная техника. Причем до этого не реализовал момент Льоренте. Мне кажется, ему проще играть головой, чем ногами. Ему легче забить головой с десяти метров, чем ногой – с двух», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».