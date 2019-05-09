Маттейс де Лигт: Как бы больно нам ни было, это было фантастическое приключение

Защитник и капитан «Аякса» Маттейс де Лигт поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов.
Накануне его команда проиграла «Тоттенхэму» в ответном матче ½ финала (2:3). Первая игра завершилась в пользу голландцев (1:0).
«Судья сказал, что осталась одна минута, и мы знали, что нам нужно сражаться. Мы думали, что уже вышли в финал, но нет. Игра продолжалась слишком долго, на пять секунд дольше.
Почувствовали, словно земля ушла из-под наших ног. Мы были так близки, так близки… В раздевалке была буквально мертвая тишина. Но как бы больно нам ни было, это было фантастическое приключение. И мы все еще можем стать чемпионами Голландии.
Так здорово ощущать поддержку фанатов. Если мы выиграем чемпионат, то смягчим этот удар. Мы одной ногой были в финале Лиги чемпионов, оставались секунды», – заявил игрок пресс-службе УЕФА.
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