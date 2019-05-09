Бердыев прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» «Красные» выиграли встречу со счетом 4:0, уступив в первом поединке (0:3).

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев не оставил без внимания победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

«Впечатления от игры «Ливерпуля» и «Барселоны»? То, что вчера было написано на майке у Салаха. Это самое важное в команде.

Тому пример и «Рубин», и «Ростов», когда играли с грандами. Главное – верить, что все возможно», – приводит слова специалиста клубная пресс-служба «Рубина».

Отметим, что в финале ЛЧ «Ливерпуль» 1 июня сыграет в Мадриде против «Тоттенхэма», который одолел «Аякс».