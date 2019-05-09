В авиакатастрофе «Аэрофлота» погиб футболист - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 мая 2019 08:29Футбол

В авиакатастрофе «Аэрофлота» погиб футболист

На борту находились 78 человек. 41 из них погиб

В авиакатастрофе, произошедшей с самолетом «Аэрофлота» 5 мая, погиб саратовский футболист.

Как сообщает местный ресурс Saratov24.tv 27-летний футболист Алексей Гультайчук летел из Сочи, где проводил отпуск, в Мурманск. Как стало известно, он выступал за любительский клуб «Олимп» из Саратова на позиции центрального защитника.

Напомним, трагедия произошла с самолетом «Аэрофлота» в московском аэропорту «Шереметьево». SSJ-100 должен был лететь из Москвы в Мурманск, однако после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку. При аварийном приземлении у лайнера загорелись двигатели. Полностью выгорела хвостовая часть самолета. 

На борту находились 78 человек. 41 из них погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Причины катастрофы самолета «Аэрофлота» устанавливаются. 

18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
08/05 17:30Футбол
Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале судаГлавный редактор делится своей точкой зрения на приговор суда.
08/05 21:19Хоккей
Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилосьНападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов о соперниках и шансах «Красной машины» на чемпионате мира.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
08/05 14:26Футбол
Live! Кокорин и Мамаев приговорены к колонии общего режима, у родственников истерикаСегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Советский спорт» следит за происходящим на месте событий.
09/05 00:20Футбол
Да как такое возможно!? «Тоттенхэм» уступал «Аяксу» три мяча, но на 96-й минуте...«Тоттенхэм» переиграл в супердраматичном ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» (3:2) и вышел в финал. Судьба главного клубного турнира Европы решится 1 июня в Мадриде в противостоянии «шпор» и «Ливерпуля».
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
08/05 13:26Хоккей
Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте.
08/05 19:52Футбол
«Посылай адвокатов, вали на зону и за «лям» выходи по УДО!» Совет Дацика КокоринуРоссийский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан не лез за словом в карман, комментируя приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву (читать до конца!).
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
07/05 18:00Хоккей
В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
Новости
08:29 Футбол В авиакатастрофе «Аэрофлота» погиб футболист
08:14 Футбол Моура и Вейналдум претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
07:59 Хоккей Защитник «Колорадо» Никита Задоров вызван в сборную России
07:38 Хоккей НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли
07:25 Футбол Маурицио Сарри: «Айнтрахт» очень агрессивен в отборе и опасен в атаке
07:05 Футбол Бердыев прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной»
06:45 Хоккей «Сан-Хосе» выиграл серию у «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции
06:28 Футбол Маттейс де Лигт: Как бы больно нам ни было, это было фантастическое приключение
06:14 Футбол Андрей Аршавин: Голкипер «Аякса» поплатился за свое пренебрежительное отношение
02:15 Футбол Видео ночи. Рио Фердинанд в телестудии празднует победу «Тоттенхэма»
01:52 Футбол Роман Павлюченко: Президента «Тоттенхэма» можно сравнить с Галицким
01:38 Футбол Тоби Алдервейрелд: «Тоттенхэм» в финале ЛЧ, но некоторые люди по-прежнему недовольны
01:34 Футбол Как «Тоттенхэм» раскатал «Аякс»: умопомрачительное видео всех голов
01:24 Футбол Луи ван Гал: Во втором тайме «Тоттенхэм» больше рисковал
01:20 Футбол Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»
01:09 Футбол Гарри Кейн: Ребята старались и показали страсть
01:08 Футбол «Тоттенхэм» седьмой раз в сезоне забил победный гол после 83-й минуты  
01:02 Футбол Главный тренер «Аякса»: Не могу никого винить
00:55 Футбол Лукас Моура – о победном хет-трике: Лучший момент в моей карьере
00:43 Футбол Почеттино расплакался после победы «Тоттенхэма» над «Аяксом» (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика