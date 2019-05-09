В авиакатастрофе «Аэрофлота» погиб футболист

В авиакатастрофе, произошедшей с самолетом «Аэрофлота» 5 мая, погиб саратовский футболист.

Как сообщает местный ресурс Saratov24.tv 27-летний футболист Алексей Гультайчук летел из Сочи, где проводил отпуск, в Мурманск. Как стало известно, он выступал за любительский клуб «Олимп» из Саратова на позиции центрального защитника.

Напомним, трагедия произошла с самолетом «Аэрофлота» в московском аэропорту «Шереметьево». SSJ-100 должен был лететь из Москвы в Мурманск, однако после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку. При аварийном приземлении у лайнера загорелись двигатели. Полностью выгорела хвостовая часть самолета.

На борту находились 78 человек. 41 из них погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Причины катастрофы самолета «Аэрофлота» устанавливаются.