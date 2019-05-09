Экс-игрок «Тоттенхэма» – о выходе в финал ЛЧ: Это просто невероятно - Советский спорт
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09 мая 2019 08:54ФутболГичунцев Артур

Экс-игрок «Тоттенхэма» – о выходе в финал ЛЧ: Это просто невероятно

В матче за трофей лондонский клуб сыграет против «Ливерпуля». Встреча пройдет 1 июня в Мадриде.

Бывший хавбек «Тоттенхэма» Гленн Ходдл прокомментировал победу «шпор» над «Аяксом» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов (3:2).

«Невероятно, мы смогли увидеть за два дня два футбольных чуда. У «Тоттенхэма» было всего 45 минут, чтобы забить три гола. Это просто невероятно», – приводит слова Ходдла «Газета.Ru».

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