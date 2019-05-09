Рамзан Кадыров – о положении Кокорина и Мамаева: Выходит очень абсурдная ситуация Оба игрока отправятся в колонию общего режима по решению суда.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не оставил без внимания последние события вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Это еще более отдалит их от большого футбола, где ребята привыкли иметь дело со звездами первой величины.

Выходит очень абсурдная ситуация, когда страна с почти 150-миллионным населением зависит от игры иностранцев. Свои доморощенные футболисты ведь будут играть лучше, потому что думают не только о деньгах, но и чести своей родины», – приводит слова Кадырова РБК.

Ранее глава Чечни заявил, что грозненский «Ахмат» готов подписать соглашения с обоими футболистами.