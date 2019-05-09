Источник: Коутиньо покинет «Барселону» этим летом - Советский спорт
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09 мая 2019 11:13ФутболГичунцев Артур

Источник: Коутиньо покинет «Барселону» этим летом

Об этом сообщает ESPN.

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо в следующем сезоне будет выступать в составе другого клуба.

Согласно источнику, такое решение приняли в руководстве сине-гранатовых после поражения от «Ливерпуля» в ½ финала Лиги чемпионов (0:4). Отмечается, что каталонцы хотят выручить с продажи бразильца 160 млн евро.

Ранее сообщалось, что игрок попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В текущем сезоне 26-летний Коутиньо провел 52 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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