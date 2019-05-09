Защитник «Боруссии» Хакими может вернуться в «Реал» раньше намеченного срока - Советский спорт
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09 мая 2019 12:12ФутболГичунцев Артур

Защитник «Боруссии» Хакими может вернуться в «Реал» раньше намеченного срока

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет вернуть в команду марокканского защитника Ашрафа Хакими.

Согласно источнику, французский специалист уже обратился с этой просьбой к руководству «сливочных». Наставник считает, что 20-летний игрок сумеет составить конкуренцию Марсело.

Напомним, Хакими выступает за дортмундскую «Боруссию». Его аренда в силе до 2020 года.

В текущем сезоне защитник провел за «шмелей» 28 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

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