Защитник «Боруссии» Хакими может вернуться в «Реал» раньше намеченного срока

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет вернуть в команду марокканского защитника Ашрафа Хакими.
Согласно источнику, французский специалист уже обратился с этой просьбой к руководству «сливочных». Наставник считает, что 20-летний игрок сумеет составить конкуренцию Марсело.
Напомним, Хакими выступает за дортмундскую «Боруссию». Его аренда в силе до 2020 года.
В текущем сезоне защитник провел за «шмелей» 28 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
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